تونس..الجيش يحبط محاولة مسلّحين اختراق حدودها مع ليبيا

تمكنت #قوات_الجيش_التونسي، الجمعة، من صدّ #مسلحين حاولوا اختراق الحدود عبر #ليبيا بعد تبادل لإطلاق نار معهم.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية أن "تبادلاً لإطلاق النار تجدد بين دورية عسكرية عاملة بـ "قطعاية اليهودي" بالمنطقة الحدودية العازلة في #بنقردان جنوب البلاد مع مسلحين على متن سيارة تهريب رباعية الدفع"، مضيفة أن "الوحدات العسكرية أجبرت المسلحين على العودة إلى التراب الليبي بعد أن اجتازوا الحدود التونسية الليبية وحاولوا الاقتراب من الساتر الترابي".

وكانت #تونس قبل عامين قامت بتركيز ساتر ترابي عبارة عن جدار من التراب وخندق مائي على الحدود بين البلدين، من أجل منع تسلّل #المتطرفين إلى أراضيها والحدّ من أنشطة التهريب.

وهذه الأيام، رفعت تونس درجة التأهب الأمني والعسكري على حدودها مع #ليبيا، تحسباً لأي تهديدات محتملة خلال فترة #عيد_الفطر، حيث تنتشر الوحدات الأمنية على امتداد الحد الفاصل بين تونس وليبيا، لتأمين الشريط الحدودي، تحسباً لأي طارئ قد يحدث، خاصة إمكانية تسلل عناصر إرهابية إلى البلد قادمة من ليبيا.