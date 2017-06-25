الجيش الليبي يسيطر على حي وسط بنغازي

قالت قوات #الجيش_الليبي إنها سيطرت السبت على إحدى منطقتين متبقيتين في بنغازي، ما زالت تواجه فيهما مقاومة.



وكان التقدم في حي #سوق_الحوت بوسط بنغازي أحدث خطوة في التقدم البطيء للجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة #حفتر والذي يشن حملة ضد متطرفين ومعارضين آخرين في ثاني مدن ليبيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي قتال عنيف بشكل غير عادي على مدى اليومين الماضيين قُتل ما لا يقل عن 13 من أفراد الجيش الوطني الليبي وأصيب 37 آخرون حسبما ذكر مسؤول طبي. وقال مصدر عسكري إن الألغام الأرضية كانت وراء سقوط كثيرين من القتلى .



وإلى جانب حي الصابري، يعد سوق الحوت أحد المعاقل الأخيرة لجماعات مناوئة للجيش الوطني الليبي.



وجاء هذا التقدم بعد أن أعلنت جماعة #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي أنها مستعدة لحل نفسها والاندماج في قوات الأمن الوطنية.



وسرايا الدفاع عن بنغازي جماعة مسلحة مناوئة لحفتر وتضم مقاتلين انسحبوا من #بنغازي وحاولوا بعد ذلك التقدم مرة أخرى صوب المدينة ولكنهم أخفقوا.