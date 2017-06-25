ليبيا.. السراج يقبل لقاء رئيس البرلمان وقائد الجيش

أعلن رئيس حكومة #الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، قبوله لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، في مدينة الزنتان غربي البلاد، وذلك بعد مبادرة محلية لتقريب الأطراف.

وتهدف الوساطة - التي يقودها عضوا مجلس النواب عن مدينة #الزنتان، عبد السلام نصية، وعمر قرميل - لإنهاء الانقسام الذي تعاني منه البلاد.

وأكد السراج في بيان له استعداده لـلقاء أي شخصية ليبية، في أي مدينة، والاستجابة لأي مبادرة وطنية، تستهدف #المصالحة الوطنية" موضحاً أن ما يهمه هو التباحث حول تحريك العملية السياسية في إطار #اتفاق_الصخيرات.