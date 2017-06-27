المغرب.. الحسيمة تشهد احتجاجات في أول أيام عيد الفطر

شهدت مدينة #الحسيمة في شمال #المغرب، في أول أيام #عيد_الفطر، تدخلات أمنية، بحسب سكان المدينة المتوسطية الصغيرة.

فيما قالت السلطات المغربية في مدينة الحسيمة، إن "أشخاصا ملثمين" قاموا بهجوم وباستفزاز عناصر الشرطة والقوات المساعدة، كما رشقتهم بالحجارة، ما تسبب في إصابة 39 من الشرطة، بجروح متفاوتة الخطورة.

وأظهر شريط فيديو تداوله سكان الحسيمة، على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك، تفريق الشرطة باستعمال العصي، للمتظاهرين في الحسيمة، أمس الإثنين.

ووفقا لدعوات أطلقها شباب من حراك الحسيمة الاجتماعي، سجلت الحسيمة احتجاجات سلمية للمطالبة بإطلاق سراح #المعتقلين، من قيادات الحراك الاحتجاجي للحسيمة.

وكتب صحافيون مغاربة من أبناء مدينة الحسيمة أن "السكان اشتكوا من الغازات المسيلة للدموع" استخدمتها الشرطة لتفريق المحتجين.

ووفق الرباط، فإن محتجين هاجموا قسم في مستشفى حكومي، في الحسيمة، وألحقوا أضرارا بمرافق المستشفى وبسيارة إسعاف.

وفي شهره الثامن، أصبح لحراك الحسيمة، مطلب واحد هو إطلاق سراح المعتقلين، من قيادات الحركة الاحتجاجية، المتواجدين في سجني الحسيمة والدار البيضاء.

ومنعت السلطات المغربية، عبر حواجز للدرك، وفق الصحافة المغربية، دخول الشباب لمدينة الحسيمة، للمشاركة في الاحتجاجات.

هذا وأفادت المصالح الأمنية المغربية، بأن 3 أشخاص، اعتقلوا، بعد اعتداء بعبوات غاز مسيل للدموع؛ على حاجز للدرك المغربي، في بلدة أجدير في ضواحي مدينة الحسيمة.

