بالفيديو.. مواطن ليبي يحرق نفسه والسبب.. الفقر

أكدت هيئة السلامة الوطنية، فرع طرابلس، صحة حادث انتحار مواطن ليبي حرقاً مساء الاثنين بميدان الشهداء وسط العاصمة.

ونشرت الهيئة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ليل الاثنين، حيث يظهر فيه مواطن أضرم النار في نفسه بينما يحاول مواطنون من حوله إطفاء النيران.

كما ذكرت مصادر أهلية أن المواطن، الذي تمكن عدد من الناس من إنقاذه وإسعافه، أقدم على إضرام النار في نفسه بعد أن سكب كميات من البنزين وهو يردد عبارات تعبر عن تذمره من الأوضاع المعيشية.

وفي وقت لم تفصح فيه سلطات البلاد عن تفاصيل الحادث، أكد مصدر طبي لــ"العربية.نت" أن الرجل ليبي في منتصف الأربعينيات. ويحاول الأطباء بالمستشفى إنقاذه حيث يعاني من نسبة عالية من الحروق في جسمه.

كذلك تناقلت وسائل إعلام محلية ليبية أن العوز والفقر هما وراء إقدام هذا المواطن على إحراق نفسه.

ويعيش المواطن الليبي منذ أشهر أزمات معيشية خانقة وسط ارتفاع في الأسعار وغياب شبه كامل للسيولة النقدية بالبنوك التي يقف أمامها المواطنون في طوابير طويلة وازدحام شديد للحصول على كميات قليلة من كامل رواتبهم الشهرية.