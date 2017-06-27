شاهد.. ماذا ترك داعش وراءه بعد هروبه من بنغازي؟

أسلحة وذخائر وتحف أثرية وأوانٍ فخارية كانت بحوزة تنظيم داعش بمواقعه، التي كان يسيطر عليها بمحور #سوق_الحوت في مدينة #بنغازي، قبل هروبه بعد تحريرها بالكامل من قبل قوات الجيش الوطني الليبي.

واستعرض جنود الجيش الوطني الليبي في مقاطع فيديو ما تم العثور عليه بعد انسحاب عناصر تنظيم #داعش من الأماكن، التي كانوا يتحصنون فيها، حيث أظهر مقطع فيديو عشرات الصناديق من الأسلحة ومخزون هائل من الذخائر وكميات كبيرة العتاد، إضافةً إلى مصنع للأسلحة الكيمياوية.

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كما عثر قادة #الجيش_الليبي على كنوز أثرية مسروقة من المواقع التاريخية الليبية تعود إلى عصور الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية اليونانية، وهي عبارة عن عدد من الرؤوس الحجرية وعشرات من الأواني الفخارية ومنحوتات صخرية وضعت في صناديق، تمهيداً لتهريبها وبيعها خارج ليبيا.

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تجدر الإشارة إلى أنه منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، استهدفت الجماعات الإرهابية التي تموقعت بمختلف المدن الليبية المواقع الأثرية والتاريخية الليبية، حيث لم تسلم آثار #ليبيا من التعرض للهدم، ووقع تدمير عدد من الزوايا الدينية والتماثيل الأثرية واللوحات والصور الفنية، إضافة إلى نهب بعض المتاحف والمعابد خاصة في مدينة قورينا الأثرية ومدينة شحات.