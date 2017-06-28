العثور على جثث 25 مهاجراً على الساحل الليبي

عُثر الثلاثاء شرق العاصمة الليبية #طرابلس على #جثث متحللة تعود لما لا يقل عن 25 مهاجراً قضوا غرقاً أثناء محاولتهم الوصول إلى #أوروبا، بحسب جمعية الهلال الأحمر ومصور وكالة فرانس برس.

وتم العثور على معظم الجثث بين الصخور قرب ضاحية تاجوراء، وفق ما أفاد مصور فرانس برس في الموقع، فيما تم العثور على جثث أخرى على الشاطئ.

ويشجع الطقس الجيد على نزوح جماعي للمهاجرين إلى أوروبا من الساحل الليبي في رحلة خطيرة عبر #البحر_المتوسط في #قوارب غالباً ما تكون مكتظة ومتهالكة.

وأفادت السلطات الإيطالية الثلاثاء أنه تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف مهاجر خلال الساعات الـ48 الماضية في المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

فيما أنقذ خفر السواحل في #ليبيا صباح الثلاثاء بحسب فرانس برس 147 شخصاً بينهم 19 امرأة و4 أطفال على بُعد 8 أميال قبالة مدينة صبراتة (غرب).

وغالبية هؤلاء شبان أتوا من الكاميرون والسودان والسنغال ومالي بحسب ما أوضح المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم.

وقد عُثر عليهم مكدسين على متن زورق غير شرعي، بحسب مصور لفرانس برس كان يرافق فرق الإنقاذ. وطلب منهم خفر السواحل الليبيون الصعود على مركبهم واحدا تلو الآخر.