ليبيا.. الجيش يقترب من تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين

شارفت قوات الجيش الليبي، التي يقودها الجنرال خليفة #حفتر، على تحرير كامل مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية، بعد تقدمها وسيطرتها على أهم المواقع التي كانت تتمركز فيها هذه المجموعات وتقود منها هجماتها.

ونجحت عناصر الجيش في استعادة السيطرة على عدد من الأحياء، خاصة في منطقتي سوق الحوت و #الصابري شمال بنغازي، بعد مواجهات مع بقايا تنظيم #داعش ومجلس شورى #بنغازي الذين هرب بعضهم خارج المدينة.

ويخوض الجيش الليبي منذ صباح اليوم الأربعاء معارك شرسة مع بقايا الجماعات الإرهابية، التي مازالت تتمركز في كل من شارع المهدوي وميدان البلدية وشارع الشريف، وبالتوازي مع ذلك تقوم فرقة الهندسة العسكرية بتفكيك الألغام الأرضية وإزالتها من الشوارع، لتسهيل ملاحقة المتطرفين وتضييق الخناق عليهم إلى حين تطهير المدينة من الإرهاب.