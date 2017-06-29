الجيش الليبي يشكو الإرهاب المحلي المدعوم خارجياً

وصف المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العقيد أحمد #المسماري، دول قطر والسودان وتركيا بأنها "ثالوث الإرهاب في ليبيا".

وقال المسماري في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء، إن "معركة جيشنا الليبي ليست مع إرهابيين ليبيين بل مع #إرهاب عالمي عابر للحدود"، مؤكداً أن الداعم الأول للإرهاب في بنغازي وليبيا عامة هم "قطر والسودان وتركيا".

وكشف المسماري عن تمكن شعبة المخابرات بالجيش من تعقب ورصد عدد رسائل ومكالمات بين مراسل قناة "الجزيرة" بليبيا وقيادات إرهابية في البلاد، وقال "الأدلة تؤكد هبوط عدد من الطائرات القطرية بانتظام في #ليبيا عام 2017 لدعم المجموعات الإرهابية".

واستعرض المسماري خلال مؤتمره تسجيلاً صوتياً بين مراسل "الجزيرة" وأحد قيادات الإرهاب لتنظيم عمليات قتالية في #بنغازي ضد قوات الجيش، وللحصول على إمداد عسكري من #قطر.