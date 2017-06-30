باريس.. ليبيون يتظاهرون للتنديد بدعم قطر للإرهاب

تظاهر، أمس الخميس، عشرات الليبيين أمام مقر السفارة القطرية في العاصمة الفرنسية #باريس، للتنديد بدعم #الدوحة للإرهاب في #ليبيا، وتحميلها مسؤولية استمرار الفوضى وانعدام الأمن في البلاد.

وحمل المتظاهرون شعارات باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وصوراً لحكام #قطر وكذلك مشاهد للخراب الذي أصبحت عليه بعض المدن الليبية بعد استهدافها من قبل الإرهابيين، عبروا من خلالها عن استنكارهم للدور الذي لعبته قطر في نشر الإرهاب في ليبيا والعالم، عن طريق تمويل الجماعات المتطرفة، ودعوا إلى ضرورة وضع حد لهذه السياسة وهذه الانتهاكات التي تقودها.

وتتهم ليبيا دولة قطر بدعم الجماعات الإرهابية وتمويلها بهدف إشاعة الفوضى وضمان استمرار حالة اللاستقرار في البلاد، وقامت بتقديم وثائق وأدلة أثبتت من خلالها صحة اتهاماتها.