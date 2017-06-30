تونس تعلن حقول الطاقة مناطق عسكرية مغلقة

أعلن مجلس الأمن الوطني التونسي مواقع الإنتاج في البلاد "مناطق عسكرية مغلقة" وذلك لحماية مناجم #الفوسفات وحقول #الغاز و #البترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.

وجاء القرار المعلن بعد اجتماع للمجلس تحت إشراف الرئيس الباجي قايد #السبسي الذي كلف في مايو 2017 الجيش بحماية تلك المواقع.

وكان السبسي كلف في مايو 2017 الجيش بحماية تلك المواقع، معلنا أن الدولة ستمنع المتظاهرين من قطع الطرق المؤدية إلى مناطق الإنتاج بعد أن كلفت التحركات الاجتماعية البلاد خسائر مادية كبيرة.

يذكر أن #تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي ملياري يورو بسبب الإضرابات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة.