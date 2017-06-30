عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

طعن سائحتين في تونس.. والشرطة تستبعد فرضية الإرهاب

المصدر: تونس – العربية.نت
رابط مختصر

تعرضت سائحة ألمانية وابنتها الجمعة، لهجوم بسكين أثناء تجولهما في سوق الصناعات التقليدية بمدينة #نابل الواقعة على بعد 70 كيلومتراً شرق #العاصمة_التونسية بعد أن هاجمهما مواطن تونسي وتسبب لهما في إصابات وجروح، قبل أن يتمكن المواطنون من إيقافه ومنعه من مواصلة الطعنات وتسليمه إلى الشرطة.

ونفت وزارتا الداخلية والسياحة في بيان مشترك، أن يكون لهذا الاعتداء صلة بأي عمل إرهابي، لأن الجاني لا علاقة له بالإرهاب، ويعاني من اضطرابات نفسية.

وأسفرت الحادثة عن إصابة الأم على مستوى البطن بجروح طفيفة تمّت معالجتها، فيما وضعت ابنتها التي أصيبت على مستوى كتفها تحت المراقبة الطبية وحالتها مستقرة.

ولا تزال الأبحاث جارية حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذا الحادث ومن إمكانية انتماء الجاني إلى تنظيم متطرف أو وقوف جهة إرهابية وراء العملية.

من موقع الطعن في مدينة نابل التونسية من موقع الطعن في مدينة نابل التونسية

كلمات دالّة

#نابل, #العاصمة التونسية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر