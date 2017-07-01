المغرب: اعتقال 97 من شباب حراك الحسيمة

في حصيلة جديدة، أعلن #المغرب أن عدد المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي للحسيمة وصل إلى 97 شخصا، من بينهم 48 يتواجدون في سجن في مدينة الدار البيضاء.

وصدرت بحسب #الحكومة_المغربية أحكام قضائية في المرحلة الابتدائية، ضد 40 شخصا، فيما 18 شخصا تم الإفراج عنهم، بينما حفظ القضاء المغربي 16 ملفا.

فيما يتابع قضائيا، في مدينة الحسيمة، 28 معتقلا أمام محكمة الاستثناء، و21 آخرين أمام المحكمة الابتدائية، من شباب الحراك الاجتماعي.

وأعلن المعتقلون على خلفية حراك الحسيمة من الشباب، عن قرارهم الدخول في إضراب عام عن الطعام، كأسلوب ضغط جديد للمطالبة بإطلاق سراحهم.

فيما تتواصل ميدانيا صوب مدينة الحسيمة، زيارات الوزراء، بغية الوقوف على مشاريع تطوير المدينة المتوسطية، وسط مطالب من السكان بخلق فرص للشغل، على خلفية تسجيل #الحسيمة لضعف المعدل القومي للبطالة مغربيا.