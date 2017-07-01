هولندا تعتقل نائباً سابقاً ببرلمان المغرب لتسلمه للرباط

أعلن #المغرب عن اعتقال #السلطات_الهولندية، الخميس الماضي، سعيد شعو، مغربي من مدينة الحسيمة يحمل الجنسية الهولندية، وهو عضو سابق في البرلمان المغربي.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن #هولندا ستسلم #الرباط المطلوب قضائيا للمحاكمة سعيد شعو، من أجل محاكمته في المغرب، بحسب قانون المملكة المغربية.

وربطت الخارجية المغربية بين قرار تسليم المتهم بالاتجار الدولي في المخدرات، وبين حسن التعاون الثنائي، في محاربة الجريمة والإفلات من العقاب.

وبين المغرب أن قرار التسليم يعكس رغبة أمستردام في الحفاظ على التعاون الثنائي، وفق الاتفاقيات المؤطرة للعلاقات الثنائية.

وشددت الرباط على أن سعيد شعو متهم بالتهريب الدولي للمخدرات، وبمحاولة #القتل.

وتطالب الرباط من أمستردام بتسليم سعيد شعو منذ 7 سنوات.

وأعلن المغرب عن استدعاء سفيره، في سابقة من نوعها، من هولندا، احتجاجا على عدم الاستجابة لطلبات سابقة للرباط بتسليم سعيد شعو.