تونس ترفع أسعار المحروقات.. والمواطنون ممتعضون

بدأ في #تونس اليوم الأحد تطبيق تعريفة جديدة لثمن وقود #السيارات بعد قرار الدولة زيادة في #الأسعار، وسط توقعات بزيادة أخرى تشمل #الخدمات المرتبطة بقطاع المحروقات على غرار قطاع النقل والمواصلات والكهرباء ومختلف المواد الاستهلاكية الأخرى.

ووفقا للأسعار الجديدة، أصبح ثمن البنزين الخالي من الرصاص وهو الأكثر استعمالا في تونس، 1750 مليم / 0.7 دولار / والغازوال بدون كبريت 1520 ( 0.6 دولار)، أما الغازوال العادي فأصبح ثمنه 1230 ( 0.5 دولار).

ولم تبرّر #الحكومة_التونسية سبب الرفع في أسعار البنزين هذه المرة، واكتفت ببيان مشترك صدر مساء السبت عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والصناعة والتجارة التونسية، أعلنت فيه هذه الزيادة وقدّمت الأسعار الجديدة، إلا أن المؤشرات تؤكد أنه لأجل خفض الدعم عن الوقود الذي يرى المسؤولون أنه من أكبر الأسباب التي تستنزف موارد الدولة، وذلك بهدف تقليل عجز #الموازنة العامة.

وقوبل هذا الإجراء بامتعاض من المواطنين، خاصة مستعملي السيارات، الذين اعتبروا أن هذه الزيادة ستكون لها انعكاسات سلبية على قدرتهم الشرائية، خاصة إذا تبعتها زيادات أخرى في منتجات أخرى.