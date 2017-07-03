الجيش الجزائري يقتل 63 إرهابياً في 6 أشهر

تمكنت قوات #الجيش_الجزائري من القضاء على 63 إرهابياً واعتقال آخرين، إضافة إلى مصادرة كمية كبيرة من #الأسلحة الحربية، في عمليات مختلفة نفذّها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الأحد، أنه خلال هذه الفترة تم قتل 63 إرهابياً واعتقال 22 آخرين، فيما قام 10 إرهابيين آخرين بتسليم أنفسهم، كما تم العثور على جثت 5 إرهابيين وتوقيف 100 عنصر دعم لـ #الجماعات_الإرهابية و4 تجار أسلحة، مع كشف وتدمير 241 مخبأ لـ#الإرهابيين والأسلحة.

وأضافت الوزارة وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم أيضا استرجاع كمية هامة من الأسلحة والذخيرة، منها 167 كلاشينكوف ومدفعان و3 قاذفات صاروخية "آر بي جي 7" و3 قاذفات صاروخية "آ ربي جي 2" وأربعة رشاشات ثقيلة ديكتاريوف و12 بندقية رشاشة و46 بندقية صيد و3 بنادق تقليدية و26 بندقية سيمونوف و15 بندقية تكرارية و15 مسدساً آلياً و94 مقذوفاً و23542 طلقة من مختلف العيارات.

وأسفرت #العمليات كذلك على كشف وتدمير 3 ورشات لصناعة المتفجرات والقنابل و11.4 قنطار من المواد الكيمياوية لصناعة المتفجرات وأكثر من قنطار من البارود مع ضبط 2 كلغ من المتفجرات و150 لتراً من حمض النتريك، إضافة إلى تدمير 272 قنبلة تقليدية الصنع و121 لغماً تقليدي الصنع و12 مدفعاً تقليدي الصنع.

وتجدر الإشارة إلى أن #الجزائر، واجهت عدة تهديدات إرهابية خلال النصف الأول من العام الجاري لا يزال خطرها مستمراً إلى حد الآن وتمكنت من إحباط عدة هجمات استهدفت خاصة قوات الأمن والجيش من قبل كل من تنظيم #القاعدة وكذلك تنظيم #داعش، وهما التنظيمان اللذان يشكلان تحدياً أمنياً كبيراً لقوات الأمن الجزائرية.