هجوم مسلح يستهدف موكب وزير التعليم جنوب ليبيا

تعرّض موكب #وزير_التعليم_بحكومة_الوفاق_الوطني_الليبي، عثمان عبدالجليل، لإطلاق نار كثيف عند "البوابة الـ 17" بالمدخل الجنوبي لمدينة سبها، اليوم الاثنين عندما كان في طريقه إلى #مدينة_مرزق.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفايس بوك، إن "مجموعة أرغمت موكب الوزير على التوقف باستعمال السلاح وقامت بالاعتداء على الوزير ومرافقيه بالأيدي، لكن فريق الحراسة تمكن من إبعاد الوزير ووكيل الوزارة عن منطقة الخطر، بينما احتجز المسلحون بقية أفراد الفريق وأرغموهم بقوة السلاح على البقاء في مكان الاحتجاز قرابة الساعة".

وأشارت الوزارة التي لم تحدد في بيانها هوية المسلحين ولم تنشر صورا من موقع الاعتداء، إلى أن "المجموعة المحتجزة تم الإفراج عنهم بعد تدخل #قبائل_التبو الذين تصدوا بحزم للمسلحين وتمكنوا من تأمين موكب الوزير ومرافقته بقية الرحلة".

وتعرف مدينة سبها والمناطق المحاذية لها جنوب ليبيا، حالة انفلات أمني نتج عنها تكرر حوادث السرقة والاعتداء والقتل، وتسيطر عليها مجموعات مسلحة تنشط أغلبها في مجال التهريب خاصة تهريب المهاجرين غير الشرعيين والوقود.