شاهد.. كيف دمر الإرهابيون بنغازي قبل تحريرها؟

أظهر فيديو بثته #شعبة_الإعلام_الحربي التابعة للجيش الليبي، مساء الاثنين، حجم الدمار والخراب الذي خلّفته المجموعات الإرهابية على البنية التحتية في بعض مناطق مدينة #بنغازي التي كانت تسيطر عليها، قبل تحريرها.

واستعرض الفيديو #المباني_الحكومية التي وقع تفخيخها بغرض تخريبها، ومن بينها مقر السفارة الإيطالية، ومبنى شركة الخطوط الإفريقية وأحد المستشفيات، إضافة إلى إحدى المحاكم وعدد من المصارف والمدارس التعليمية، فضلا عن منازل المدنيين وبعض المحلات التجارية والمقاهي التي تحوّل بعضها إلى أكوام من الحجارة.

وتعمّدت #الجماعات_الإرهابية هدم بعض المباني بغرض سد الطرق المؤدية إليها، من أجل منع تقدّم قوات #الجيش_الليبي وإبطاء تحركاتها.