الجيش الليبي يقدم أدلة جديدة على دعم قطر للإرهاب

قدم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أدلة جديدة على دعم دولة #قطر للجماعات الإرهابية في #ليبيا منذ عام 2014.

ونشر صوراً وفيديوهات جديدة تشير إلى مشاركة قطر بدعم من أميرها في التدخلات بالشأن الليبي ومشاركتها في عمليات إرهابية عام 2014.

وأظهر مقطع فيديو عرضه المسماري مدرعة عليها العلم القطري تحارب إلى جانب الميليشيات المسلحة عام 2014 ضد قوات الجيش الليبي.

كما أظهرت صور أخرى ذخائر وأسلحة تنقلها طائرات قطرية إلى مطارات تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية في غربي ليبيا.

إلى ذلك، بين أحد المقاطع تفريغ حمولة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار طرابلس وتحتوي على ذخائر.

وقال العقيد أحمد المسماري، إن التدخل القطري بليبيا واضح، لافتا إلى أن قطر كانت موجودة مع الإرهابيين في 2014.

وتابع المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده في القاهرة، قائلاً إن التدخل القطري في ليبيا سافر، مشددًا على أن بلاده تمتلك وثائق ومستندات تفضح تمويل قطر للإرهابيين.

يذكر أن المسماري كان تحدث خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عما أسماه "الإرهاب المحلي" المدعوم خارجياً. كما اتهم الجيش الليبي في عدة تصريحات سابقة أيضاً قطر بدعم المجموعات المتطرفة في البلاد.