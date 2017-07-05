مقتل 4 وإصابة 15 جراء سقوط قذيفة على شاطئ ليبي

قال مسؤولون إن امرأتين وفتاتين قتلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عندما سقطت #قذيفة على شاطئ قرب مطار معيتيقة في العاصمة الليبية #طرابلس.

وقال المسؤول الطبي محمد بن خليل لقناة "ليبيا لكل الأحرار" إن القذيفة أصابت كذلك 15 شخصا.

وقال عبد السلام عاشور نائب وزير الداخلية في حكومة الوفاق في #ليبيا "أقارب شخص قتل في #اشتباكات الثلاثاء بين جهة أمنية ومجموعة مسلحة وراء إطلاق القذيفة التي أصابت مصيفا قرب مطار #معيتيقة".

وأفادت تقارير أخرى بأن القذيفة أطلقت خلال هجوم انتقامي ضد إحدى الفصائل المسلحة العديدة في العاصمة.

ويوجد في طرابلس العديد من الجماعات المسلحة التي يشترك بعضها في السيطرة على معيتيقة والمناطق المحيطة به.

ويقع الشاطئ عبر الجانب الآخر لطريق ساحلي من المطار في وسط طرابلس. ويكتظ بالأسر التي تحاول الفرار من حرارة الجو في الصيف.