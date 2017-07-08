فقدان 35 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قاربهم

أعلن #خفر_السواحل_الليبي أن 35 مهاجراً، بينهم سبعة أطفال، باتوا في عداد المفقودين بعدما غرق قاربهم المطاطي، السبت، قبالة سواحل البلد شمال الإفريقي، في إحصاء نقلاً عن شهادات ناجين.

وأفاد عيسى الزروق، المسؤول في خفر السواحل في القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس)، أنه تم إنقاذ 85 مهاجراً، بينهم 18 امرأة، بمساعدة الصيادين الذين أبلغوا خفر السواحل بالحادثة.

وأكد المتحدث باسم #البحرية_الليبية، أيوب قاسم، لاحقاً أن القارب غرق على بعد ستة أميال بحرية شمال غرب القره بوللي، مضيفاً أن عشرة قوارب صيد شاركت في عمليات البحث.

وأوضح أن #المهاجرين الذين تم إنقاذهم هم من نيجيريا والسنغال والكاميرون وساحل العاج وغانا.

ومنذ كانون الثاني/يناير، وصل أكثر من 100 ألف مهاجر ولاجئ إلى #أوروبا عبر المتوسط، فيما توفي أو فقد 2247 منهم، بحسب منظمة الهجرة الدولية.