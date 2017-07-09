بالفيديو.. شاب ينقذ طفلاً من الموت غرقاً في المغرب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي بكثافة، السبت، مقطع فيديو لـ #شاب #شجاع #أنقذ #طفلا من #الموت بعد #غرقه في أحد #الشواطئ المغربية.

وحسب ما أظهره الفيديو، بدا الطفل الصغير في حالة إغماء بعد سحبه إلى الشاطئ، أين قام أحد الشبان من المصطافين بإسعافه عن طريق عملية التنفس الاصطناعي من الفم من أجل إخراج ماء البحر من الممرات الهوائية، إضافة إلى تدليك القلب واستمر في محاولاته إلى أن استعاد الطفل تنفسه، قبل أن يتم نقله إلى عناصر الحماية المدنية لإسعافه.

وأثنى المغردون على شجاعة هذا الشاب، وناقشوا أهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية وضروريتها في الحياة من أجل إنقاذ أي مصاب يعترض طريق أي شخص.