الجزائر.. تصريحات "صادمة وفاضحة" ضد المهاجرين الأفارقة

ندد مدافعون عن حقوق الإنسان بالجزائر بتصريحات "تشبه خطاب اليمين المتطرف في أوروبا" أدلى بها مسؤول جزائري كبير ضد المهاجرين الأفارقة.

وقال وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، #أحمد_أويحيى، في تصريح لتلفزيون "النهار": "هذه الجالية الأجنبية المقيمة بالجزائر بطريقة غير قانونية فيها #الجريمة والمخدرات، فيها آفات كثيرة".

وأضاف الرجل القوي في النظام والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الحكومة: "نحن لا نقول للسلطات الجزائرية ارم هؤلاء في البحر أو في الصحراء، لكن الإقامة في #الجزائر يجب أن تكون بطريقة قانونية".

ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مومن خليل، أن "هذه التصريحات تشبه خطاب #اليمين المتطرف في أوروبا"، وتتناقض مع "تصريحات رئيس الوزراء الجديد حول الموضوع".

ووعدت حكومة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون بتحضير قانون حول #حق_اللجوء في الجزائر التي وقعت معظم الاتفاقيات الدولية حول هذه القضية.

وفي بيان وصفت منظمة #العفو الدولية تصريحات أحمد اويحيى بـ"الصادمة والفاضحة".

وأكدت أن "مثل هذه التصريحات تغذي العنصرية وتشجع على رفض هؤلاء الاشخاص الذين فروا من الحروب والعنف والفقر".

وأضاف البيان "لقد جاؤوا الى الجزائر للبحث عن السلام والأمن ومن واجبنا استقبالهم كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي وقعتها وصادقت عليه الجزائر".

وكانت حملة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية حزيران/يونيو 2017 ضد الأفارقة أثارت سخط المدونين والصحافة.

وعبر رئيس الوزراء عبد المجيد تبون عن تضامنه مع المهاجرين. وقال في تصريح له في البرلمان معلقا على هذه الحملة: "لا ننسى أننا أفارقة، وهؤلاء جاؤوا هربا من الحروب".