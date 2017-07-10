العثور على جثث 19 مهاجراً مصرياً في الشرق الليبي

أعلنت جمعية #الهلال_الأحمر_الليبي الأحد أنه تم العثور في الصحراء الليبية على جثث متحللة تعود لـ19 مهاجرا مصريا قُتلوا في انقلاب شاحنة كانت تقلّهم.

وقالت الجمعية في بيان إن "فريق إدارة الجثث بالهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق انتشل 19 جثة #مهاجر_غير_شرعي من #الجنسية_المصرية جنوب شرق مدينة طبرق داخل منطقة الرمال".

واوضحت أنه بعد عبورهم الحدود، انقلبت الشاحنة التي تقلّ هؤلاء بالقرب من مدينة طبرق بشرق ليبيا.

ولم تحدد جمعية الهلال الأحمر تاريخ وقوع الحادث، الا أنها قالت إن الجثث التي اكتشفت ليل السبت الاحد وجدت متحللة.

وأضافت الجمعية في بيانها أنه "جرى دفن الجثث الـ19 بمقبرة طبرق الإسلامية بعد أخذ الإجراءات اللازمة".

وقالت الاجهزة الامنية وجمعية الهلال الاحمر الليبي انها تبحث عن جثث 29 مصريا اخرين مفقودين.

وهناك مئات من المهاجرين الافارقة الذين يموتون كل عام في الصحراء الليبية، خلال محاولتهم الوصول الى السواحل الليبية والانطلاق منها الى اوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الابيض المتوسط.

