بالصور.. البحر في تونس يلفظ كميات كبيرة من السجائر

قذفت أمواج البحر في جزيرة #جربة_التونسية أمس الأحد، كميات كبيرة من السجائر، رجحت مصادر أمنية أن تكون سقطت من إحدى السفن التجارية أو قام مهربون من التخلص منها خوفا من الوقوع في قبضة #الشرطة.

وظهرت في الصور عشرات العلب من السجائر أجنبية العلامة، منتشرة على الشاطئ، بعضها مغلّف بشكل جيد لمنع تسرب المياه داخلها، قبل أن يتم جمعها من قبل قوات الأمن بالجهة وفتح تحقيق في الغرض لمعرفة مصدرها ووجهتها.

ووفقا لمصدر أمني، تقدر كمية السجائر التي تسلمها #أمن_الحرس_البحري بكل من مدينتي جرجيس و جربة إلى أكثر من 2000 علبة سجائر أغلبها في شكل خراطيش من فئة 10 علب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلفظ فيها البحر في #تونس سلعا مهربة، حيث عثر سابقا على كمية من المخدرات وكذلك من الكوكايين.

وتعد مادة #التبغ في تونس من أكثر السلع التي يقع تهريبها، حيث تحبط قوات الأمن بشكل دوري محاولات لتهريبها سواء عبر البحر أو البر باتجاه الدول المجاورة أو كذلك محاولات لإدخالها إلى البلاد لترويجها.