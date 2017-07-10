قائد الجيش الليبي في أبوظبي لبحث جهود مكافحة الإرهاب

أجرى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اجتماعا تنسيقيا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الإماراتية بعد أيام على إعلان تحرير بنغازي من الجماعات المتطرفة.

ويجري قائد الجيش الليبي خليفة #حفتر في #أبوظبي، مشاورات وصفت بالهامة لبحث جهود مكافحة التطرف والإرهاب.

حفتر الذي حقق خلال السنوات الأخيرة التي قاد فيها جهود محاربة التطرف في بلاده، نجاحات محورية على حساب قوى التطرف، فضلا عن الدعم الإقليمي، خصوصا من #الإمارات و #مصر، بدأ يحظى بدعم إقليمي.

ولدى وصوله العاصمة الإماراتية، عقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع حفتر اجتماعا، بحثا فيه سبل تنسيق جهود مكافحة #التطرف و #الإرهاب بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء أيضا آليات التنسيق المشترك لمحاربة التطرف والعنف وتنظيماتهما وتشكيلاتهما الإرهابية، خصوصا تلك التي تتخذ من ليبيا ملاذا لها ومحطة انطلاق إلى دول المنطقة، خصوصا مصر.

وكانت أبوظبي استضافت في مايو الماضي لقاء جمع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق ومقرها #طرابلس، وحفتر، الطرفين الرئيسيين في النزاع الليبي، اتفقا خلاله على العمل من أجل حل الأزمة.

يذكر أن #ليبيا تغرق منذ الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي قبل ست سنوات، في فوضى أمنية عارمة وفرت موطئ قدم لتنظيمات متطرفة تعيث في الأرض فسادا.