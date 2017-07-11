برلمان تونس يناقش شبكات تسفير الشباب للقتال في سوريا

شبكات تجنيد الشباب #التونسي وتسفيره للقتال على الأراضي السورية موضوع يشغل بال التونسيين والطبقة السياسية ونشطاء المجتمع المدني، وهو ما جعل مجلس نواب الشعب يقر إحداث لجنة برلمانية للنظر في موضوع تسفير قرابة 15000 ألف شاب تونسي، بقي منهم اليوم قرابة 3 آلاف في السجون #السورية وفي مناطق النزاع المسلح.

وأسس الناشط المدني محمد بن رجب جمعية هدفُها إنقاذُ التونسيين العالقين في بعض مناطقِ النزاعات بعد أن مرت عائلته بتجربة مريرة بعد استقطابِ متطرفين لشقيقه للقتالِ في سوريا.

وتقدر السلطاتُ عددَ الشبان الذين تم تسفيرُهم من طرف شبكات متخصصةٍ إلى بؤر التوترِ في ليبيا وسوريا والعراق بحوالي ثلاثةِ آلاف شاب.

ويحظى الملف في البرلمان باهتمام كبير.

إذاً.. برلمانيون تونسيون يقولون إنهم سيواصلون التحقيق في علاقاتِ جمعياتٍ تونسية تلقت تمويلاتٍ من قطر في هذا الملف رغم الضغوطِ والإكراهاتِ السياسيةِ المحلية والإقليمية.