أميركا ترفع الحظر الإلكتروني على المغرب الخميس

أعلنت الخُطوط الملكية المغربية أنه بدءاً من يوم الخميس، سيكون بوسع ركابها حمل أجهزتهم الإلكترونية على متن رحلاتها باتجاه الولايات المتحدة، بعد أن قرّرت الولايات المتحدة رفع الحظر الإلكتروني على المغرب.

وشدّد المُدير العام للخطوط الملكية المغربية عبدالحميد عدو، في بيان وصلت "العربية.نت" نسخة منه الأربعاء، أن "أمن المسافرين وراحتهم على متن طائراتنا هو أولويتنا القصوى، ونتمنى أن يلقى هذا الخبر استحساناً ويكون مفرحاً لزبائننا المسافرين نحو الولايات المتحدة الأميركية".

يُذكر أن الولايات المتحدة قررت في أواخر شهر آذار/مارس الماضي، منع مجموعة من الدول، مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وتركيا والمغرب من حمل الأجهزة الإلكترونية بمقصورة الرُكاب، لكنها بدأت في الفترة الأخيرة برفع هذا الحظر على عدد من خطوط الطيران.