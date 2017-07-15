الجيش الليبي يبدأ بتدريب أول وحدة عسكرية له منذ 2011

بدأت #حكومة_الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز #السراج ولأول مرة تدريب مجندين عسكريين لتشكيل أول حرس رئاسي، بعيداً عن المجموعات المسلحة في #طرابلس ومدينة #مصراتة الغربية.

ففي مراكز عسكرية غرب #ليبيا ، بدأت حكومة الوفاق الوطني في توجه لافت منذ اندلاع الأزمة الليبية العام 2011 بـ #تدريب نحو 600 #مجند في إطار الجهود المبذولة للتصدي للإرهاب وإعادة الأمن والنظام .

الوحدة الأولى المكونة من 600 جندي وضابط يجري تدريبها بمراكز في غريان وطرابلس ومدينة مصراتة الغربية، لتصبح جاهزة للدمج مع قوات أخرى، فيما تقول حكومة الوفاق إنها فرق عسكرية مقاتلة في الميدان بعد ثلاثة أشهر.

وخلال السنوات الست الماضية، فشلت السلطات الانتقالية المتعاقبة في #تشكيل_جيش منتظم أو قوة أمنية موحدة في ليبيا، التي سيطرت عليها مئات الجماعات المتطرفة. بل كانت تتجه مراراً لتجنيد وتدريب عناصر من هذه الجماعات غالبا ما تنضم مجدداً إلى تنظيماتها أو إلى جماعات أخرى.

وتسعى دول أوروبية عدة إلى دفع حكومة الوفاق والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر للتعاون، بغية تشكيل جيش موحد يكسر حال الفوضى المؤسسية في البلاد.