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وزير الخارجية الإماراتي: لقاء بين السراج وحفتر في برقة

المصدر: دبي - قناة العربية
فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي
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أعلن #وزير_الخارجية_الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، عن #لقاءات قادمة ستجرى بين فائز #السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وخليفة #حفتر قائد الجيش الليبي.

أوضح وزير الخارجية الإماراتي أن اللقاءات ستجري بين السراج وحفتر في منطقة #برقة ، مشيراً إلى أن الإمارات ستتواصل مع جميع الأطراف في #ليبيا، بدءاً من حكومة الوفاق، حتى الحكومة المؤقتة الموجودة في مدينة البيضاء، مروراً بخليفة حفتر.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن ليبيا يجب أن تبقى دولة موحدة، والأمر متروك لليبيين ليحددوا شكلها.

كلمات دالّة

#وزير الخارجية الإماراتي, #لقاءات, #السراج, #حفتر, #برقة, #ليبيا

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