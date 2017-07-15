وزير الخارجية الإماراتي: لقاء بين السراج وحفتر في برقة

أعلن #وزير_الخارجية_الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، عن #لقاءات قادمة ستجرى بين فائز #السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وخليفة #حفتر قائد الجيش الليبي.

أوضح وزير الخارجية الإماراتي أن اللقاءات ستجري بين السراج وحفتر في منطقة #برقة ، مشيراً إلى أن الإمارات ستتواصل مع جميع الأطراف في #ليبيا، بدءاً من حكومة الوفاق، حتى الحكومة المؤقتة الموجودة في مدينة البيضاء، مروراً بخليفة حفتر.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن ليبيا يجب أن تبقى دولة موحدة، والأمر متروك لليبيين ليحددوا شكلها.