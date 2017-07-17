تونس.. الجمهور يوقف حفل مغني راب أساء للشرطة

أوقف جمهور مهرجان محافظة المهديّة بوسط شرق #تونس، حفل مغني الراب الشهير "كلاي بي بي جي" مساء الأحد، بسبب أدائه أغاني اعتبروها مهينة ومسيئة لقوات الأمن.

وخلال #الحفل انسحبت عناصر #الشرطة التي كانت متواجدة لتأمينه، تعبيرا عن غضبهم وسخطهم من محتوى هذه الأغاني، معتبرين أن هذا الفنان تعمّد استفزاز الأمنيين من دون مراعاة لمشاعرهم وتقدير دورهم الذي يقومون به.

وتعاطف #الحاضرون في الحفل مع موقف رجال الأمن وقاموا باعتلاء المسرح والاحتجاج على مغني الراب وعلى أغانيه، ووجهوا له وابلاً من الشتائم، مما دفعه إلى الانسحاب ليتوقف الحفل.

وقال أحد الحاضرين: إنه "وجب على هذا الفنان احترام عناصر الأمن التي تركت عائلاتها وجاءت لتأمينه وتأمين حفله حتى النهاية حتى يضمن احترام الناس له، وتقدير رموز الأمن والأمان في البلاد"، مضيفاً أن "فناني الراب تجاوزوا حدودهم وكل مرة يصدرون نوعية من الأغاني الهابطة بكلمات مبتذلة تحت غطاء نقد الأوضاع"، مؤكداً أن "النقد له أبجدياته وأسلوبه".

وخلّص في تدوينة كتبها على صفحته الخاصة في فيسبوك إلى "أن كل الأغاني التي قام فنانو الراب فيها بانتقاد قوات الأمن فيها دعوة غير مباشرة للكره وللانتقام منهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها مغني الراب "كلاي بي بي جي" بتأدية أغان فيها إساءة إلى قوات الأمن، كما أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها فنانو الراب في تونس الشرطة في أغانيهم، حيث سبق أن أصدر الفنان "ولد الكانز" أغنية فيها إساءة للشرطة، تمت محاكمته على إثرها.