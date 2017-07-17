فيديو.. هكذا تحصل عمليات الخطف في طرابلس الليبية

كشف تسجيل مصور نشرته قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية، الاثنين، بنشرها على صفحتها في فيسبوك، تفاصيل عمليات الخطف التي يتعرض لها المواطنون في العاصمة طرابلس من طرف العصابات الإجرامية بغرض الحصول على فدية مالية من أهلهم.

واعترف شخصان متهمان، واحد يدعى محمد الشتيوي الطرشاني والآخر ميلود الصويعي الطرشاني، بعد أن تم القبض عليهما، أن عملية الخطف تبدأ برصد الضحية ثم اختطافها باستعمال الأسلحة قبل اقتيادها إلى مزرعة مهجورة، حيث يتم الاتصال بعائلته من أجل طلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وكشف المتهمان أن عملية الخطف تقوم بها عصابة كاملة تتكون من حوالي 10 أفراد، تتوزع مهامهم بين الخطف ومراقبة الضحية والتفاوض مع الأهل حول المال، وأكدا أن الشخص المختطف غالبا ما يتعرض إلى الضرب وإلى عمليات تعذيب وتهديد بالقتل في صورة عدم استجابة عائلاته لمطالبهم.

وتشهد العاصمة طرابلس عمليات اختطاف متكررة تقوم بها مجموعات مسلحة لأغراض متعددة، منها الابتزاز المالي، وفي حالات كثيرة عثر على المختطفين جثثا.