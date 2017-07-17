نائب السراج: نرفض مبادرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي

رفض نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، علي القطراني، المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس، فايز #السراج، معتبراً أن هناك انقساماً شعبياً حول شرعيته، وأنه غير مخول لطرح أي مبادرات.

وكان السراج قد أعلن عن مبادرة جديدة للخروج بـ #ليبيا من الصراع السياسي الدائر.

وتضم الخارطة التي أعلن عنها السراج، خلال كلمة متلفزة أعلن عنها قبل بثها ليل السبت - الأحد:

- الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018.

- استمرار العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق إلى حين تسمية رئيس حكومة من قبل الرئيس المنتخب.

- تشكيل لجان حوار بين مجلسي النواب والدولة، بإشراف الأمم المتحدة لمناقشة قانون الانتخابات ومقترح التعديل الدستوري.

- وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد إلا ما يخص مكافحة الإرهاب.

- تشكيل لجان من مجلسي النواب والدولة، للبدء في دمج مؤسسات الدولة السيادية المنقسمة.

- التزام حكومة الوفاق بتوفير الخدمات للمواطنين، والتزام المصرف المركزي بعلاج مشكل السيولة وضبط سعر صرف الدينار.

- إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية من 100 عضو.