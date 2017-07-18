المغرب.. سلطات الحسيمة تمنع مسيرة 20 يوليو

أعلنت سلطات مدينة #الحسيمة شمال #المغرب عن منع مسيرة احتجاجية ليوم 20 تموز/يوليو الحالي.

كما أوضحت في بيان صحافي، حصل عليه مراسل "العربية"، أن "الدعوة إلى هذه المظاهرة جرت دون احترام الأطر القانونية، ودون توصل السلطة الإدارية المختصة بأي تصريح".

ووصفت الداعين للاحتجاج بأنهم تنسيقيات "لا تتوفر على الصفة القانونية، التي تخول لها تنظيم المظاهرات"، ما يعني وجود مخالفة صريحة للقانون المغربي.

ودعت سلطات الحسيمة الداعين لمسيرة 20 تموز/يوليو إلى "احترام قرار المنع".

ومن جهتهم، أصدر المعتقلون بسجن في مدينة الدار البيضاء، على خلفية حراك الحسيمة، بياناً أعلنوا فيه دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، انطلاقاً من الاثنين، تحت شعار: "الحرية أو الشهادة".

ووجه المعتقلون دعوة للمشاركة في مسيرة الخميس القادم كرسالة للرباط "للتأكيد على براءة" المعتقلين من كل التهم التي وجهت لهم. وفي رسائل المسيرة "التشبث بإطلاق سراح" معتقلي الحراك، و"عدالة ومشروعية الملف المطلبي الحقوقي".

كذلك شددوا على أن "إطلاق سراحهم هو خطوة للتحاور حول الملف المطلبي الحقوقي" للمدينة المتوسطية.

ووصف البيان المنسوب للمعتقلين أن "ترحيلهم صوب الدار البيضاء هو عقاب جماعي"، معلنين لعائلاتهم عن "زيارة الوداع" الأربعاء المقبل، 19 تموز/يوليو، مضيفين أنهم "لن يستقبلوا أي فرد من عائلاتهم".

ودعا بيان المعتقلين إلى "التشبث بالسلمية كمبدأ للحراك الشعبي وإحدى أهم أسس فلسفة الحراك".