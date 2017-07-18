قيود أوروبية جديدة على تصدير القوارب المطاطية إلى ليبيا

أقر #الاتحاد_الأوروبي وضع قيود جديدة على تصدير القوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للقوارب إلى #ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ويهدف القرار الذي أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد إلى مساعدة ليبيا على وقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا.

من جانبها، أوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيرني، أن هذه المعدات تستخدم للقيام بأنشطة التهريب.

وأفاد بيان الاتحاد بأنه سيكون هناك أساس قانوني الآن لحظر تزويد ليبيا بالقوارب المطاطية في حال الاشتباه باستخدامها من قبل المهربين.

كما ستنطبق القيود في حال عبورها من جهة الاتحاد إلى ليبيا أيضاً.

وأكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد أنه سيظل بإمكان الصيادين وغيرهم ممن لديهم مبررات شرعية لاستخدام القوارب المطاطية والمحركات استيرادها.