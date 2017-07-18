لماذا فسخ سفير قطر بتونس عقدا إعلانيا مع صحيفة تونسية؟

أوردت صحيفة "الشروق" التونسية، اليوم الثلاثاء، أن #السفير_القطري_بتونس #سعد_ناصر_الحميدي، تدخل لفسخ #عقد_إعلاني بين الجريدة وشركة الاتصالات #أوريدو_تونس المملوكة لقطر، بسبب رفضها إجراء حوار معه والرضوخ لشروطه.

وأكدت الجريدة، أن السفير القطري طلب منها إجراء حوار صحافي للحديث حول #الأزمة_الخليجية، لكنه اشترط اختيار الصحافي الذي سيحاوره، وهو ما رفضته إدارة الجريدة، لتتفاجأ بعد ذك بإلغاء العقد الإعلاني الذي يربطها مع شركة أوريدو، متهمة إياه بالوقوف وراء قرار إلغاء هذا العقد، معتبرة أن ذلك يمثل ضغطا وابتزازا من السفارة القطرية.

وانتقد العديد من التونسيين خاصة الإعلاميين منهم التصرف الذي قام به السفير القطري بتونس تجاه الصحيفة، معتبرين أنها محاولة من #قطر لشراء ذمم الإعلام التونسي انطلاقا من الإعلانات.