بنغازي.. الألغام تقتل 24 شخصاً وتصيب 40 خلال يوليو

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن مقتل 24 مدنيا، وجرح أربعين آخرين جراء انفجار الألغام والمفخخات التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في الأحياء السكنية في #بنغازي.

وقالت اللجنة في بيان إن هذا العدد من القتلى والإصابات هو فقط منذ بداية الشهر الجاري، وجاءت نتيجة تقارير ومعلومات مؤكدة لديها، استنكرت موقف المجتمع الدولي من عدم مده يد العون لإنقاذ المدنيين بمساعدة الأجهزة الأمنية المختصة في نزع الألغام لتمكين المواطنين من عودتهم بشكل آمن لمساكنهم.

وأكدت اللجنة أن معلوماتها تؤكد أن "الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب لا تزال موجودة بكثرة خاصة في أغلب المناطق المحررة في بنغازي مثل الصابري وسوق الحوت ووسط البلاد والقوارشة ومنطقة بوصنيب وقنفودة"، مشيرة إلى تشكل أكبر عائق ضد رجوع النازحين إلى بيوتهم، وتمثل خطرا وتهديدا يواجه حياة السكان الذين عادوا والذين يقدر عددهم بالآلاف.

ومنذ إعلان تحرير بنغازي مطلع الشهر الجاري لا تزال وحدات الهندسة العسكرية التابعة للجيش الليبي تكافح من أجل تأمين المناطق المحررة مؤخرا، وتصدر البيانات المتوالية المحذرة للأهالي من العودة لبيوتهم قبل تأمينها، حيث زرعت الجماعات الإرهابية الآلاف من الألغام والمخففات قبيل انسحابها واندحارها من هذه المناطق.