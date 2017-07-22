ليبيا.. مؤتمر صحافي لكشف جرائم الإرهاب في بنغازي ودرنة

كشف رئيس مكتب #التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي "الصديق الصور" عن الوصول إلى نتائج متقدمة في #التحقيق مع عناصر تنظيم #داعش بشأن الكثير من القضايا التي كانت مسجلة "ضد مجهول".

وقال "الصور" في كلمة متلفزة بثتها صفحة المركز الإعلامي لعملية #البنيان_المرصوص، إن "من بين تلك الجرائم اغتيال النائب العام عبد العزيز الحصادي وعدد من #المستشارين، وأشار إلى أن التحقيق يجري مع عناصر داعش المضبوطين في #طرابلس لدى قوة الردع الخاصة، وعند الأجهزة الأمنية في #مصراتة عقب انتهاء العمليات في #سرت.

وأكد الصور أن مكتبه سيعلن عن هذه النتائج في مؤتمر صحافي خلال أسبوعين أو 3 أسابيع كحد أقصى.

كما تابع أن "الكشف عن هذه القضايا المسجلة ضد مجهول في مدينتي درنة وبنغازي سيكون ضمن ذات المؤتمر"، وهو أول اعتراف من قبل القضاء في طرابلس بوجود #الإرهاب في بنغازي ودرنة الذي يضطلع الجيش الليبي بمحاربته منذ 3 سنوات.