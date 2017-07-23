ليبيا.. حفتر والسراج في باريس الثلاثاء برعاية فرنسية

أكد مصدر دبلوماسي، الأحد، أن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة #حفتر وفائز #السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، يعتزمان اللقاء، الثلاثاء، لإجراء محادثات برعاية فرنسية في سبيل حل الأزمة.

وقال المصدر: "أعلم أن حفتر في #باريس بالفعل، ومن المقرر أن يصل السراج قريبا. ويسعيان إلى لقاء يوم الثلاثاء".

وأجرى حفتر والسراج محادثات في #أبوظبي خلال مايو/أيار للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام.

وتناولت المحادثات اتفاقا تدعمه #الأمم_المتحدة، ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن ينهي الاقتتال بين الفصائل التي تهيمن على البلاد منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.