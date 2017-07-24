إيطاليا مستاءة من الوساطة الفرنسية في ليبيا

أغضبت مبادرة دبلوماسية فرنسية تستهدف حل #الأزمة_الليبية المستمرة منذ فترة طويلة، المسؤولين الإيطاليين، اليوم الاثنين، إذ يرونها مثالا آخر على تجاهل الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا إيمانويل #ماكرون لإيطاليا.

وكانت #فرنسا أكدت تقارير تفيد بأنها ستستضيف محادثات، غدا الثلاثاء، بين فايز السراج، رئيس الحكومة المدعومة من #الأمم_المتحدة في #ليبيا، وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

وقال دبلوماسي في وزارة #الخارجية_الإيطالية رفض نشر اسمه بسبب حساسية القضية "ماكرون يريد أن يكون له دور أكبر كثيرا في ليبيا. لا بأس بذلك، لكنه نحانا جانبا. لم نستشر".

وأضاف "ثمة غضب كبير جراء ذلك".

واتهم ساسة معارضون حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني بالسماح لفرنسا بإزاحة #إيطاليا من صدارة الجهود المتعلقة بالدبلوماسية الليبية.

وقالت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني على تويتر "الاجتماع الليبي الذي تنظمه فرنسا يظهر الفشل التام للسياسة الخارجية (الإيطالية)".

وأضافت "(هذا) أنهى دور دولتنا التقليدي كوسيط رئيسي في ليبيا".

وقال مكتب ماكرون إن المبادرة لا تعني عدم الاحترام لإيطاليا. وقال قصر #الإليزيه "هذه ليست مبادرة تستثني الآخرين".

وسئل جنتيلوني عن كيفية رؤيته للتحرك الفرنسي فقال "لنر. آمل أن يكون إيجابيا".