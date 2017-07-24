"إخواني ليبي" يعترف بامتلاكه خرائط الألغام ببنغازي

اعترف #مصطفى_الساقزلي، أحد قادة الكتائب الموالية لجماعة #الإخوان_المسلمين ببنغازي عن #امتلاكه_لخرائط #مزارع_الألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية في الأحياء السكنية في #بنغازي.

وذكر الساقزلي نائب آمر كتيبة 17 فبراير في بنغازي والعضو بالجماعة الليبية المقاتلة والمقيم في تركيا، أن قوات الجيش رفضت عرضا قدمه لها في مارس الماضي بتزويدها بخرائط الألغام المزورعة في بنغازي لقاء إخلاء كل المقاتلين بمناطق قنفودة وسوق الحوت والصابري التي تحاصرها قوات الجيش.

وأكد الساقزلي، خلال تغريدة على حسابه في تويتر، على اعترافه بمعرفة خرائط الألغام المزروعة في الأحياء السكنية والتي أودت بحياة المئات من المواطنين، في أول اعتراف علني من قبل قادة المجموعات الإرهابية في بنغازي.

ويعد الساقزلي من أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة، وشارك في تأسيس كتائب الدروع الموالية لجماعة للإخوان المسلمين قبل أن يتم تكليفه من المؤتمر الوطني العام في عام 2012 برئاسة برنامج إدماج المسلحين.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية قد أعلنت عن وفاة 26 مدنيا وقرابة الأربعين مصابا منذ بدية الشهر الجاري، مطالبة الهيئات والمنظمات الدولية تقديم المساعدة لليبيا من أجل تفكيك وإزالة الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تهدد حياة مئات المواطنين الذين يعودون لمنازلهم إثر انتهاء المعارك في المدينة.

وتعتبر مشكلة الألغام والمفخخات من بين أخطر مخلفات الحرب في بنغازي التي شهدها أغلب أحيائها أثناء مواجهة قوات الجيش للمجموعات الإرهابية التي عمدت إلى زرع آلاف الألغام داخل المنازل والأحياء السكنية بهدف عرقلة تقدم الجيش وإحداث أكبر قدر من الخسائر في صفوف الجيش.