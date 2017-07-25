ليبيا تلغي اعتماد 4 جامعات إيرانية

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية إلغاء اعتماد أربع جامعات في إيران، ضمن قائمة للجامعات الأجنبية المخصصة للبعثات الدراسية في الخارج لصالح الطلبة الليبيين، وذلك عقب جدل بشأنها.

وكان وزير التعليم الليبي عثمان عبدالجليل أصدر قبل أيام، قراراً بشأن شروط الإيفاد للدراسة في الخارج، وحدد قائمة للجامعات الأجنبية في مجال العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية التي يمكن للطلاب الليبيين الدراسة فيها، شملت جامعات في تونس ومصر وإيران والمغرب وعمان والسعودية والكويت إضافة إلى تركيا وماليزيا.

والجامعات الإيرانية التي وضعتها وزارة التعليم في القائمة هي، جامعة طهران وجامعة آزاد الإسلامية في كرج، إلى جانب جامعة الفردوسي في مشهد وجامعة تربية مدرس.

وأمام الرفض الشعبي، استجابت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق لمطالب أغلب الليبيين، وقررت الاثنين في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، تعديل قائمة الجامعات الأجنبية التي ستعتمدها الوزارة بالنسبة للطلبة الليبيين، وذلك بإلغاء الجامعات الإيرانية وتعويضها بجامعتين في إندونيسيا، من "أجل درء الفتنة وقطع الطريق أمام جماعات تتصيّد في الماء العكر"، على حد قولها.