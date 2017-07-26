بريطانيا ترفع حظر سفر مواطنيها إلى تونس

رفعت بريطانيا، الأربعاء، حظر سفر مواطنيها إلى تونس، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على مقتل 30 بريطانيا في هجوم إرهابي مسلح استهدف منتجعاً سياحياً، في مدينة سوسة شرقي تونس.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن "لندن لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس، بما في ذلك العاصمة ومعظم المقاصد السياحية"، وبررت قرارها على لسان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستير بيرت، بأن "التقديرات التي لديهم تشير إلى أن الخطر الذي يواجه المواطنين البريطانيين في تونس تغيّر".

تأتي هذه الخطوة التي اتخذتها #الحكومة_البريطانية اليوم تجاه تونس كذلك، بعد تسجيل تطور إيجابي من السلطات التونسية في مجال التصدي لظاهرة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار ما جعلها تبدأ في استعادة صورتها في الخارج كوجهة سياحية آمنة وتتخلّص من التحذيرات التي أطلقتها عدة دول أوروبية بشأنها.

وكانت تونس طلبت في عدة مناسبات من الحكومة البريطانية رفع قيود السفر عن رعاياها إلى #تونس بسبب تضرر قطاع السياحة، جرّاء فقدان جزء كبير من زائريها.

وتعد بريطانيا من أهم الأسواق التي يعول عليها قطاع السياحة في تونس، ويعرف السائح البريطاني بأنه من أكثر الجنسيات الأجنبية إنفاقاً على التسوق والترفيه.