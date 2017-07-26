حكومة مجلس النواب الليبي ترحب بالقائمة الجديدة للإرهاب

رحبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب بالقائمة الجديدة التي أعلنت عنها المملكة العربية #السعودية ومملكة #البحرين ودولة #الإمارات العربية المتحدة و #مصر.

وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الثلاثاء، إنها "تتقدم بالشكر لهذه الدول التي لبت طموحات الشعب الليبي التي على رأسها درء خطر الإرهاب والمؤسسات والأشخاص الداعمين له في #ليبيا"، مشيرة إلى أن "القرار الخليجي المصري يزيد من أهمية الأمن القومي العربي في مواجهة تعنت دولة #قطر ".

كما أكدت الخارجية على "دقة القائمة الجديدة للإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع المتضمنة لـ9 كيانات، من بينها 6 كيانات ليبية، 9 أفراد، من بينهم إرهابيون ليبيون".

ودعت الوزارة "المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات، إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل التصدي لهذه الكيانات ومن يدعمها دولاً وأفراداً، وفي مقدمة تلك الدول قطر التي أغدقت الأموال والسلاح على تلك الأسماء الواردة في القائمة الأولى والثانية في سبيل تحقيق أحلامها الزائفة في السيطرة على ليبيا ومقدرات ومصير شعبها".

وأشارت إلى أن المتحدث باسم قيادة الجيش الليبي سبق أن عرض في مؤتمرات صحافية أدلة دامغة تثبت تورط #الدوحة في دعم الإرهاب في ليبيا مما تسبب في إطالة أمدة معركة تحرير بنغازي وتضاعف الخسائر البشرية والمادية.

كذلك تعهدت الوزارة بـ"تقديم كل الوثائق والأشرطة المصورة التي تظهر مدى تورط قطر وأولئك الإرهابيين في عمليات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أطفال ونساء وعسكريون".