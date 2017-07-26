إغلاق القنصلية السودانية شرق ليبيا لأسباب أمنية

قررت سلطات شرق #ليبيا إغلاق القنصلية السودانية في مدينة الكفرة الواقعة جنوب شرقي البلاد، وأمهلت البعثة الدبلوماسية 72 ساعة لمغادرة الأراضي الليبية.

وأرجع وكيل وزارة الخارجية الليبية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، سليمان عوض، في بيان صحافي، الأربعاء، أسباب إغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكفرة إلى "الممارسات التي يقوم بها موظفو القنصلية والتي تتنافى مع الوضعية التي حددتها الاتفاقيات الدولية لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات، ما يصب في خانة المساس بالأمن القومي الليبي".

ويعمل في مقر القنصلية السودانية بمدينة الكفرة 11 موظفاً، إضافة إلى القنصل.