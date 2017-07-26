ليبيا.. فيديو لمئات الجثث الداعشية في مبردات

نشر المركز الإعلامي لقوات البنيان المرصوص في ليبيا، الأربعاء، مقطع فيديو، ظهرت فيه جثث مئات من مقاتلي تنظيم #داعش محفوظة داخل آلات تبريد ومنظمة حسب الجنسيات، وأخرى لا تزال منتشرة بين المباني وتحت الأنقاض، لم يتم انتشالها نظراً لعدم وجود إمكانيات لحفظها.

وأوضحت قوات البنيان المرصوص، وهي القوات التي حرّرت مدينة سرت من تنظيم داعش في الفيديو، أن بعض آلات التبريد التي توجد فيها الجثث تتعطل باستمرار نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، في الوقت الذي ترفض فيه الدول والبالغ عددها 24 استلام جثث مواطنيها.

وترغب ليبيا في إعادة جثث مقاتلي التنظيم إلى بلدانها الأصلية من أجل عدم دفنها على أراضيها، إلا أن المفاوضات التي تقودها مع حكومات هذه الدول لم تصل إلى نتيجة حتى اليوم، بسبب حساسية الموضوع بالنسبة لهذه الدول التي تتعلّل بعدم وجود سلطة موحدة في #ليبيا يمكن التفاوض معها والقيام بالإجراءات اللازمة التي تقتضيها عملية التسلّم والتسليم طبقا للنصوص القانونية والاتفاقيات الموقعة بينها وبين ليبيا.