مقتل جنديين مغربيين من القبعات الزرق في إفريقيا الوسطى

أعلنت بعثة #الأمم_المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) مقتل جنديين مغربيين من القبعات الزرق في كمين نصبه، الثلاثاء، مسلحون من ميليشيا انتي-بالاكا في بانغاسو (جنوب شرق)، في ثاني هجوم دموي يستهدف الكتيبة المغربية في هذه المدينة خلال يومين.

وقالت البعثة في بيان إن "مينوسكا تأسف لمقتل جنديين إضافيين من القبعات الزرق بعد ظهر الثلاثاء في بانغاسو (700 كلم شرق بانغي). هذان الجنديان من كتيبة حفظ السلام المغربية قتلا في كمين نصبه مسلحون مفترضون من انتي-بالاكا وأسفر أيضاً عن إصابة جندي آخر من بعثة حفظ السلام بجروح طفيفة".

وذكر البيان أن "الهجوم وقع بينما كان جنود القبعات الزرق يعبئون المياه لسد الاحتياجات الإنسانية في المدينة".

وكان جندي مغربي من القبعات الزرق قد قتل وأصيب ثلاثة من رفاقه في كمين مماثل نصبه الأحد مسلحون من هذه الميليشيات.

وبهذا يرتفع إلى تسعة عدد جنود القبعات الزرق الذين قتلوا في بانغاسو ومحيطها منذ أيار/مايو.