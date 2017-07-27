تونس.. البرلمان يقر قانونا لمكافحة العنف ضد النساء

أقر #البرلمان_التونسي بالإجماع مساء الأربعاء #مشروع_قانون لمكافحة #العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية.

وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217.

وسارعت #وزيرة_المرأة والأسرة والطفولة #نزهة_العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت: "هذه لحظة مؤثرة جداً ونحن في تونس فخورون بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي".

ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء".

بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة أن التشريع الجديد يرسي "الاعتراف بكل أشكال العنف (الجسدي والمعنوي والجنسي). ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال #العنف لم تعد مسألة خاصة. إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات".

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.

كما يعدل #القانون_الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه بنداً مثيراً للجدل يسقط التعقبات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.

وتعتبر #تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات".

ومنذ 1956 يمنح القانون التونسي المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل والمجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.