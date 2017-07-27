ماكرون يخطط لإنشاء مراكز لطلبات اللجوء في ليبيا

أعلن الرئيس الفرنسي، #إيمانويل_ماكرون، الخميس، أن فرنسا تأمل أن تقيم بداية من صيف 2017 مراكز في ليبيا لدراسة طلبات اللجوء.

وقال على هامش زيارة لمركز إيواء لاجئين في وسط فرنسا: "تقوم الفكرة على إنشاء مراكز لدرس الطلبات، وذلك بغرض تجنيب الآخرين خوض غمار مخاطر كبيرة حين لا يكونون مؤهلين للجوء. سنذهب للقاء الناس. أنوي فعل ذلك اعتبارا من هذا الصيف".

وتشهد ليبيا فرار الآلاف بسبب القتال الدائر في البلاد. كما تحولت سواحلها إلى بؤر نشاط لمهربي البشر وعمليات الهجرة غير المشروعة صوب سواحل أوروبا، وخاصة #إيطاليا .



واستضاف ماكرون، الثلاثاء، محادثات بين رئيس الوزراء الليبي فائز #السراج وخليفة #حفتر القائد العسكري في شرق ليبيا.



وخلال هذه المحادثات اتفق الجانبان على وقف مشروط لإطلاق النار وعلى السعي لإجراء انتخابات في الربيع المقبل.