حفتر: قطر سعت إلى تدمير ليبيا عبر نشر الإرهاب

شنَّ قائد الجيش الليبي خليفة #حفتر هجوماً لاذعاً على #قطر متهماً إياها بالسعي إلى تدمير بلاده وتسببها بكل المشكلات الليبية، كما دعا حفتر رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز #السراج إلى وقف ما سمَّاه "العنترة" وعدم الحديث عن السيطرة على طرابلس.

ففي إطار حديثه لصحيفة "الحياة" شدد حفتر على استحالة إقامة علاقات مع قطر التي ساهمت في نشر الإرهاب والفوضى في بلاده، عبر دعمها تنظيمات إرهابية بالمال والسلاح، لا بل كانت المتسبب في كل المشكلات الليبية، على حد قوله.

وكلام حفتر طال كذلك رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ففي مقابلة أخرى مع قناة فرنسية دعا حفتر السراج إلى وقف ما سمَّاه "العنترة" التي لا يملك منها إلا الكلام.

وقال إن السراج لا يسيطر على طرابلس، وإن الجيش الوطني مستعد لدخول طرابلس في حال تعرضها للخطر.

وتلقي تصريحات حفتر بظلالها على اتفاق باريس، الذي بدا فسحة أمل لحل الأزمة الليبية سياسياً، غير أنه على ما يبدو ليس حتى حبرا على ورق، فالطرفان وافقا على الإعلان الفرنسي لكن دون توقيع.